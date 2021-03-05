Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси

В Грузии напомнили о провокационных заявлениях Михаила Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства и вывел из его состава бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом говорится в указе главы государства №87/2021 от 4 марта, размещенном на официальном интернет-портале главы государства.
"Вывести из персонального состава Координационного совета М.Саакашвили", - говорится в указе.
При этом президент ввел в персональный состав Координационного совета Гиорги Цхакая - эксперта Исполнительного комитета реформ (по согласию).
В Грузии уже отреагировали решение президента Зеленского по поводу Саакашвили.
Депутат от правящей Грузинской мечты Ираклий Заркуа заявил, что "Зеленский уже понял, с кем имеет дело, и начал поэтапно принимать шаги" в отношении главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.
По его словам, "Саакашвили – гражданин Украины, так что решение Зеленского – внутреннее дело этой страны", пишет Взгляд.
"Для нас главное, чтобы бывший президент не вмешивался в наши дела своими провокационными заявлениями", – сказал Ираклий Заркуа.
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Ранее Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, по масштабу вполне сравнима с кризисом 1990-х годов.
По словам Саакашвили, любое соглашение с МВФ никак не поможет в ситуации, когда Украина "с закрытыми глазами идет к пропасти".