Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси

Михаил Саакашвили / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства и вывел из его состава бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом говорится в указе главы государства №87/2021 от 4 марта, размещенном на официальном интернет-портале главы государства.

"Вывести из персонального состава Координационного совета М.Саакашвили", - говорится в указе.

При этом президент ввел в персональный состав Координационного совета Гиорги Цхакая - эксперта Исполнительного комитета реформ (по согласию).

В Грузии уже отреагировали решение президента Зеленского по поводу Саакашвили.

Депутат от правящей Грузинской мечты Ираклий Заркуа заявил, что "Зеленский уже понял, с кем имеет дело, и начал поэтапно принимать шаги" в отношении главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

По его словам, "Саакашвили – гражданин Украины, так что решение Зеленского – внутреннее дело этой страны", пишет Взгляд.

"Для нас главное, чтобы бывший президент не вмешивался в наши дела своими провокационными заявлениями", – сказал Ираклий Заркуа.

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Ранее Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, по масштабу вполне сравнима с кризисом 1990-х годов.

По словам Саакашвили, любое соглашение с МВФ никак не поможет в ситуации, когда Украина "с закрытыми глазами идет к пропасти".