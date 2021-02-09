Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили

Призывы бывшего президента Грузии не способствуют развитию двусторонних отношений и стратегического партнерства между Украиной и Грузией.
В посольстве Украины в Грузии резко высказались против последнего заявления экс-президента Михаила Саакашвили по внутриполитической ситуации в Грузии.
Высказывания Саакашвили не способствуют развитию отношений между двумя странами, сказал посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов после встречи в грузинском МИД во вторник, передает Интерфакс-Украина.
"К сожалению, мне опять приходится комментировать заявления тех лиц, которые прямо не участвуют в двусторонних отношениях между Грузией и Украиной. Призывы бывшего президента Грузии не способствуют развитию двусторонних отношений и стратегического партнерства (между Украиной и Грузией)", - сказал Долгов.
По его словам, Саакашвили, как конкретное лицо, имеет право на выражение, однако "призывы, связанные с неподчинением и проведением противозаконных манифестаций" в Грузии, не помогают двусторонним отношениям и не помогают грузинскому народу.
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"Соответственно, надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не навредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия стратегическим партнером. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга", - отметил украинский дипломат, комментарий которого цитирует грузинский МИД.
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