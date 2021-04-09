Силовики штурмували "охоронну фірму Медведчука" і провели жорсткі обшуки

Правоохоронні органи проводять процесуальні заходи на Трухановому острові в Києві.
В Києві у п'ятницю, 9 квітня, правоохоронні органи проводять процесуальні заходи на Трухановому острові в рамках кримінального провадження про самовільне зайняття земельної ділянки.
Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, на підставі постанови суду правоохоронці за участю фахівців КМДА, екоінспекції та Держгеокадастру проводять огляд земельної ділянки, а також розміщених на ній будівель і споруд.
Також до слідчих дій залучені співробітники водної поліції та полку поліції особливого призначення.
У поліції стверджують, що поширена деякими ЗМІ та особами інформація про штурм бази і використання при цьому сил авіації не відповідає дійсності.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
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Як повідомив в Facebook народний депутат Ренат Кузьмін( фракція ОПЗЖ), стався "штурм" території бази охоронної фірми Шторм. "Прямо зараз на Трухановому острові Генпрокуратура і спецназ МВС за підтримки авіації, вертольоти адже теж Авіація, штурмує територію бази охоронної фірми Шторм, яку влада пов'язує з Медведчуком", - написав він.
Санкції проти Віктора Медведчука:
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука та його оточення.
- Обмежувальні заходи розраховані на три роки, йдеться в указі Глави держави, опублікованому на сайті офісу президента.
- Указ президента Зеленського набирає чинності з моменту його опублікування.
- Крім того, указ Зеленського поширюється на китайського інвестора підприємства Мотор Січ.