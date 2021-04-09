Силовики штурмовали "охранную фирму Медведчука" и провели жесткие обыски

Виктор Медведчук / УНИАН

В Киеве в пятницу, 9 апреля, правоохранительные органы проводят процессуальные мероприятия на Трухановом острове в рамках уголовного производства о самовольном занятии земельного участка.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, на основании постановления суда правоохранители с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, а также размещенных на нем зданий и сооружений.

Также к следственным действиям привлечены сотрудники водной полиции и полка полиции особого назначения.

В полиции утверждают, что распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использовании при этом сил авиации не соответствует действительности.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева.

/ @forura80/Twitter

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Как сообщил в Facebook народный депутат Ренат Кузьмин (фракция ОПЗЖ), произошел "штурм" территории базы охранной фирмы Шторм. "Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы Шторм, которую власти связывают с Медведчуком", - написал он.

/ Фейсбук Р.Кузьмина

Санкции против Виктора Медведчука: