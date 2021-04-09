Силовики штурмовали "охранную фирму Медведчука" и провели жесткие обыски

Правоохранительные органы проводят процессуальные мероприятия на Трухановом острове в Киеве.
В Киеве в пятницу, 9 апреля, правоохранительные органы проводят процессуальные мероприятия на Трухановом острове в рамках уголовного производства о самовольном занятии земельного участка.
Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, на основании постановления суда правоохранители с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, а также размещенных на нем зданий и сооружений.
Также к следственным действиям привлечены сотрудники водной полиции и полка полиции особого назначения.
В полиции утверждают, что распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использовании при этом сил авиации не соответствует действительности.
Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева.
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Как сообщил в Facebook народный депутат Ренат Кузьмин (фракция ОПЗЖ), произошел "штурм" территории базы охранной фирмы Шторм. "Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы Шторм, которую власти связывают с Медведчуком", - написал он.
Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.