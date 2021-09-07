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Скандальний нардеп Ківа здав адвокатський іспит

7 вересня 2021, 19:09

Стало відомо, що ще в січні нинішнього року Ілля Кива успішно склав іспит у Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Ківа
Ілля Кива / УНІАН

Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа ще в січні нинішнього року склав іспит для отримання права на роботу адвокатом в Україні. Інформація про це міститься на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Згідно з цією інформацією, Ківа складав іспит до Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Як розповіла проекту Bihus.info адковат Марія Музичка, іспит-тільки один з етапів. Після нього кандидат повинен пройти шість місяців стажування у адвоката (який володіє як мінімум п'ятирічним віком). Після цього кандидат має підготувати звіт, який затверджує Рада адвокатів регіону.

"Теоретично, Рада адвокатів Закарпатської області повинна збиратися у вересні, відповідно, вже скоро стане ясно, чи стане Ківа адвокатом. Якщо так - він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремого визначення і присутності представника Ради адвокатів", – сказала Музичка.

На питання порталу Суспільне, чи здавав він іспит на адвоката, Ківа відповів лаконічно.

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"Існує офіційний реєстр. Зайдіть і отримаєте офіційну інформацію", - каже нардеп.

Більш того, на питання, чи збирається він працювати адвокатом після закінчення стажування, Ківа відповів ствердно.

"Звичайно. І не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом", – відповів депутат.


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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня 2021 року народний депутат від опозиційної платформи – за життя Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.

Під час захисту дисертації Ківа осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.

Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Ківи і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.

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