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Скандальный нардеп Кива сдал адвокатский экзамен

7 сентября 2021, 19:09
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Стало известно, что еще в январе нынешнего года Илья Кива успешно сдал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Кива
Илья Кива / УНИАН

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива еще в январе нынешнего года сдал экзамен для получения права на работу адвокатом в Украине. Информация об этом содержится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Согласно этой информации, Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Как рассказала проекту Bihus.info адковат Мария Музычка, экзамен – только один из этапов. После него кандидат должен пройти шесть месяцев стажировки у адвоката (который обладает как минимум пятилетним возрастом). После этого кандидат должен подготовить отчет, который утверждает Совет адвокатов региона.

"Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да – он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов", – сказала Музычка.

На вопрос портала Суспильне, сдавал ли он экзамен на адвоката, Кива ответил лаконично.

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"Существует официальный реестр. Зайдите и получите официальную информацию", − говорит нардеп.

Более того, на вопрос, собирается ли он работать адвокатом после окончания стажировки, Кива ответил утвердительно.

"Конечно. И не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом", – ответил депутат.


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Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля 2021 года народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.

Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.

Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.

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