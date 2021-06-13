В Минобразовании рассказали, поступали ли возражения по поводу диссертации Кивы

Илья Кива / УНИАН

Министерство образования и науки Украины не получало никаких жалоб на нарушения в диссертации народного депутата Ильи Кивы. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в интервью Радио Свобода.

"Документы зашли в Министерство образования на экспертизу. Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации. А дальше будем решать на основании фактов", — заметил чиновник.

Он добавил, что никаких возражений по поводу диссертации Кивы в Минобразования не поступало.

"Никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда. Если у кого есть какие-то подтверждения одного, другого, третьего, официально человек должен подписаться, что у него есть, не просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это анонимка объективно", — добавил Шкарлет.

В то же время журналист Даниил Мокрик утверждал, что заявление о нарушениях было передано в Минобразования через несколько дней после защиты Кивой кандидатской диссертации.

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Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля 2021 года народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.

Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.

Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.