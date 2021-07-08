Скандальний нардеп Юрченко під наркотиками влаштував ДТП у центрі Львова і побив водія-ЗМІ

Олександр Юрченко намагався втекти з місця ДТП / Facebook

У Львові вдень 8 липня народний депутат Олександр Юрченко, будучи під наркотиками, став винуватцем ДТП.

Як повідомляє ТСН, він виїжджав з платної парковки в центрі міста заднім ходом на синьому Ford Mustang і вдарив машину Volkswagen Jetta, що стояла в заторі.

Після цього депутат спробував втекти з місця події, але дорога була заблокована автомобілями.

Водій-жертва ввімкнув відеокамеру і почав знімати нардепа на відео. Той у відповідь почав його бити і вирвав телефон. На допомогу потерпілому прийшли перехожі, які відтіснили Юрченка і викликали копів.

По приїзду на виклик, поліцейські запідозрили народного обранця в стані наркотичного сп'яніння і відвезли на огляд, де їх підозри підтвердилися.

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Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Чим відомий нардеп Юрченко

17 Вересня 2020 року прокурор САП повідомив Юрченку про підозру у неправомірній вигоді, одержаній за допомогою законних повноважень та обов'язків.

Ці дії кваліфіковані за ознаками злочину за ч.4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Пізніше НАБУ встановило, що "депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис.доларів за внесення пропозицій до законопроекту про переробку твердих побутових відходів, і надалі - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за внесені ним пропозиції".

Потім Юрченка вигнали з фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 3 млн 1 тис.656 грн і взяв його під варту.

Проте вже 25 вересня за нього внесли заставу.