Скільки випадків захворювання штамом "Дельта" COVID-19 в Україні - відповідь МОЗ

Швидка допомога / УНІАН

Станом на 31 серпня 2021 року в Україні виявили 855 підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19, викликаного штамом "Дельта". Про це повідомили в МОЗ країни відповідь на запит Радіо Свобода.

"Виявлено 855 підтверджених випадків коронавірус "Дельта"-штаму. При цьому 26 з них підтверджено методом секвенування. Інші 829 випадків виявлено за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в ході якої була визначена наявність мутації, яка характерна для "Дельта"-штаму", – заявили чиновники.

У МОЗ зазначили, що найбільше випадків зі штамом "Дельта" офіційно зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

"У Волинській, Київській та Донецькій областях – по 47 випадків. У Харківській області – 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях – по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях-по 39. При цьому в Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше в Полтавській. У Чернігівській - 25 і на випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків - у місті Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях", – розповіли у відомстві.

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Нагадаємо, раніше, станом на ранок п'ятниці, 3 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2693 жителів країни. У тому числі захворіла 171 дитина і 40 медпрацівників.

До того головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький озвучив нові специфічні симптоми COVID-штаму Дельта.