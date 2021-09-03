Сколько случаев заболевания штаммом "Дельта" COVID-19 в Украине - ответ Минздрава

Скорая помощь / УНИАН

По состоянию на 31 августа 2021 года в Украине обнаружили 855 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 , вызванного штаммом "Дельта". Об этом сообщили в Минздраве страны ответ на запрос Радио Свобода.

"Выявлено 855 подтвержденных случаев коронавирус "дельта"-штамма. При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой была определена наличие мутации, которая характерна для "Дельта"-штамма", – заявили чиновники.

В Минздраве отметили, что больше всего случаев со штаммом "Дельта" официально зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

"В Волынской, Киевской и Донецкой областях – по 47 случаев. В Харьковской области – 45, чуть меньше в Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях – по 39. При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской-25 и на случай меньше во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев – в городе Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях", – рассказали в ведомстве.

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Напомним, ранее, по состоянию на утро пятницы, 3 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников.

До того главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий озвучил новые специфические симптомы COVID-штамма Дельта.