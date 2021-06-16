"Слуга народу" в Раді переглядав жорстокі російські відео зі сценами насильства

Куницький у Раді переглядав жорсткі відео побиттів / скріншот

"Слуга народу" Олександр Куницький у сесійній залі парламенту переглядав російський Telegram канал із добірками жорсткого контенту, це потрапило в об'єктив журналіста Андрія Дзиндзя.

У кадрі можна помітити, як нардеп переглядає контент, розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting, а саме - відео із підписом "виганяють шайтана напевно".

На відео одна людина б'є іншу - зі спущеними штанами. Той чоловік кричить і корчиться від болю, відбувається акт дефекації на підлогу.

Зазначений Telegram канал ведеться російською мовою, повідомлення присвячені переважно подіям у Російській Федерації, а деякі - на підтримку чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Раніше Главред писав про те, що народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький зажадав відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це нардеп емоційно сказав Криклію під час особистої зустрічі, відео якої з'явилося в Мережі.

При цьому Куницький заявив про те, що в Харкові під егідою Міністерства інфраструктури функціонують технічні центри, які проводять технічний огляд обладнанням, яке навіть не підключено в розетку.