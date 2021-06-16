"Слуга народа" в Раде просматривал жестокие российские видео со сценами насилия

Куницкий в Раде просматривал жесткие видео избиений / скриншот

"Слуга народа" Александр Куницкий в сессионном зале парламента просматривал российский Telegram канал с подборками чувствительного контента, это попало в объектив журналиста Андрея Дзиндзя.

В кадре можно заметить, как нардеп просматривает контент, размещенный в Telegram-канале Only Street Fighting, а именно - видео с подписью "Изгоняют шайтана наверно".

На видео один человек бьет другого - со спущенными штанами. Тот кричит и корчится от боли, происходит акт дефекации на пол.

Указанный Telegram канал ведется на русском языке, сообщения посвящены преимущественно событиям в Российской Федерации, некоторые - в поддержку чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Ранее Главред писал о том, что народный депутат от Слуги народа Александр Куницкий потребовал отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом нардеп эмоционально сказал Криклию во время личной встречи, видео которой появилось в Сети.

При этом Куницкий заявил о том, что в Харькове под эгидой Министерства инфраструктуры функционируют технические центры, проводящие технический осмотр оборудованием, которое даже не подключено в розетку.