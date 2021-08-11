Смерть киянки після щеплення вакциною Moderna: лікар вказав на два важливі чинники

Мешканка Києва вакцинувалася проти коронавірусу препаратом Moderna 5 серпня, а померла 10-го числа / Reuters

У Києві після вакцинації від коронавірусу першою дозою препарату Moderna померла 50-річна жінка. Лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Сергій Крамарєв розповів, що на тяжкість перебігу COVID-19 у українки могли вплинути два фактори. Однак остаточні висновки про причини летального результату повинна робити лише професійна експертиза.

Жінка, про яку йдеться, вакцинувалася проти коронавірусу 5 серпня, а померла 10-го числа. Крамарєв зазначив, що ефект від вакцини, тобто максимальний захист, настає приблизно за два тижні після введення дози, передає Obozrevatel.

"У цієї жінки, наскільки знаю, пройшло менше 14 днів", - підкреслив медик.

Він також додав, що одна ін'єкція захищає від зараження коронавірусом лише наполовину в порівнянні з обома введеними дозами.

"Тому це також фактор, який міг сприяти тому, що вона так важко захворіла. Тут збіг обставин", - припустив Крамарєв.

Як повідомляв Главред, 1 серпня мешканка Києва повернулася з відпочинку в Туреччині, а 5-го числа вакцинувалася першою дозою препарату Moderna. Як розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, того ж дня жінка відчула перші симптоми хвороби. Вже за чотири дні, 9 серпня, жінка була госпіталізована в інфекційне відділення, а 10 серпня вранці померла.

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