Смерть киянки після щеплення вакциною Moderna: лікар вказав на два важливі чинники

Остаточні висновки про причини летального результату повинна робити лише професійна експертиза.
У Києві після вакцинації від коронавірусу першою дозою препарату Moderna померла 50-річна жінка. Лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Сергій Крамарєв розповів, що на тяжкість перебігу COVID-19 у українки могли вплинути два фактори. Однак остаточні висновки про причини летального результату повинна робити лише професійна експертиза.
Жінка, про яку йдеться, вакцинувалася проти коронавірусу 5 серпня, а померла 10-го числа. Крамарєв зазначив, що ефект від вакцини, тобто максимальний захист, настає приблизно за два тижні після введення дози, передає Obozrevatel.
"У цієї жінки, наскільки знаю, пройшло менше 14 днів", - підкреслив медик.
Він також додав, що одна ін'єкція захищає від зараження коронавірусом лише наполовину в порівнянні з обома введеними дозами.
"Тому це також фактор, який міг сприяти тому, що вона так важко захворіла. Тут збіг обставин", - припустив Крамарєв.
Як повідомляв Главред, 1 серпня мешканка Києва повернулася з відпочинку в Туреччині, а 5-го числа вакцинувалася першою дозою препарату Moderna. Як розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, того ж дня жінка відчула перші симптоми хвороби. Вже за чотири дні, 9 серпня, жінка була госпіталізована в інфекційне відділення, а 10 серпня вранці померла.
Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що повідомлялося раніше:
- У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Впродовж години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.
- О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрату свідомості. Була одразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.
- Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
- Медики назвали попередню причину смерті українця- це гостра серцево-судинна недостатність. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють, що у померлого ознак анафілаксії та тромбозу не виявили. Водночас, судячи з електронної карти чоловіка, хронічних захворювань у нього теж не було. Розслідування триває.