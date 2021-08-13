Смертельна ДТП на Волині: машину розірвало на частини, а водій помер на місці

Машина злетіла в кювет на повороті / НПУ

Смертельна ДТП сталася у п'ятницю, 13 серпня, близько сьомої ранку на Волині між селами Войниця та Холопичі Володимир-Волинського району. В аварії загинув водій автомобіля.

Як повідомили у поліції Волинської області, водій BMW не впорався з керуванням, адже на повороті не врахував ситуацію на дорозі і з'їхав у лівий кювет. В результаті машина влетіла в дерево, а від отриманих травм він помер на місці.

Крім водія в машині був 17-річний пасажир. Його у важкому стані з різними травмами доставили в реанімацію.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть.

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Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області на величезній швидкості зіткнулися два легковики - Dacia Logan і Mersedes. В результаті ДТП загинули три людини, в тому числі і 3-річна дитина. Винуватець аварії - інспектор патрульної поліції Хмельницького.

Також раніше в селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок. У ДТП загинули двоє чоловіків. Аварія сталася ввечері. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла в приватний будинок.