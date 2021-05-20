Смертельна ДТП з українськими студентами в Туреччині: відомі нові подробиці

Українка Анастасія Нестеренко - у важкому стані. Зараз вона знаходиться в університетській лікарні в Паммукалі, за її життя борються лікарі.
У Туреччині 16 травня сталася смертельна ДТП. В автомобільній аварії загинули двоє українців - 27-річний Олександр Попов і 28-річна Анастасія Пришко.
Вони були студентами інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету. У цьому ж автомобілі їхали ще двоє громадян України - Владислав Зикран і Анастасія Нестеренко. Вони вижили і зараз перебувають у лікарні, повідомляє Obozrevatel.
Українські туристи взяли напрокат автомобіль. Вони їхали в Анталію, за кермом був Влад. З невстановлених поки причин водій втратив контроль над керуванням, автівка вилетіла в поле і перекинулася. Олександр загинув на місці, Анастасія Пришко померла за кілька годин у лікарні. У важкому стані зараз перебуває Анастасія Нестеренко. Дівчину відправили в університетську лікарню в Паммукалі, за її життя борються лікарі.
За даними турецьких ЗМІ, суд попередньо постановив, що водій не винен у цій аварії.
Як розповідають знайомі загиблих, Олександр і Анастасія були ідеальною парою. Встигали вчитися, працювати і подорожувати. Також молоді люди були в студентському ректораті вишу, а навчалися за спеціальністю "Міжнародні відносини".
ДТП з українцями - про що раніше писав Главред:
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- Всього в автобусі було 57 осіб, зокрема двоє водіїв. Найсильніший удар отримали непристебнуті ременем безпеки пасажири. Їх розкидало по салону.
- Вночі 22 березня в Польщі сталася нова аварія, в якій постраждали українці. Автобус, в якому їхали українські громадяни, врізався в огорожу, після чого вилетів у кювет. Внаслідок ДТП у Польщі один українець загинув, ще п'ятьох людей госпіталізували.