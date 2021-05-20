Смертельна ДТП з українськими студентами в Туреччині: відомі нові подробиці

У ДТП в Туреччині загинули двоє українських студентів / Фото bakpara.com

У Туреччині 16 травня сталася смертельна ДТП. В автомобільній аварії загинули двоє українців - 27-річний Олександр Попов і 28-річна Анастасія Пришко.

Вони були студентами інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету. У цьому ж автомобілі їхали ще двоє громадян України - Владислав Зикран і Анастасія Нестеренко. Вони вижили і зараз перебувають у лікарні, повідомляє Obozrevatel.

Українські туристи взяли напрокат автомобіль. Вони їхали в Анталію, за кермом був Влад. З невстановлених поки причин водій втратив контроль над керуванням, автівка вилетіла в поле і перекинулася. Олександр загинув на місці, Анастасія Пришко померла за кілька годин у лікарні. У важкому стані зараз перебуває Анастасія Нестеренко. Дівчину відправили в університетську лікарню в Паммукалі, за її життя борються лікарі.

За даними турецьких ЗМІ, суд попередньо постановив, що водій не винен у цій аварії.

Олександр Попов та Анастасія Пришко загинули на відпочинку в Туреччині / Фото Instagram

Як розповідають знайомі загиблих, Олександр і Анастасія були ідеальною парою. Встигали вчитися, працювати і подорожувати. Також молоді люди були в студентському ректораті вишу, а навчалися за спеціальністю "Міжнародні відносини".

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