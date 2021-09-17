Смертельне селфі: українка, яка впала в прірву на іспанському курорті, померла в лікарні

Дівчина померла в лікарні / УНІАН

Українка, що впала в прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Її госпіталізували з серйозними травмами і намагалися врятувати. Однак медикам це не вдалося. Пізніше вона померла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерства закордонних справ України.

Відомо, що інцидент стався 14 вересня. Туристка була на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм і раптово зірвалася в море з висоти близько 30 метрів.

"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - розповіли в МЗС.

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Нагадаємо, 26-річна туристка з України впала у прірву, коли робила селфі на "балконі Середземномор'я" - це популярна серед туристів пам'ятка в іспанському місті Бенідорм.

За словами очевидців, дівчина піднялася на перила, але в якийсь момент втратила рівновагу, зірвалася і впала з обриву, вдарившись об каміння в морі.

Також раніше в Київській області стався трагічний інцидент. 13-річний підліток забрався на залізничний міст в Ірпені, щоб зробити фото. Помітивши електропоїзд, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.