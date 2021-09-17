Смертельное селфи: упавшая в пропасть на испанском курорте украинка скончалась в больнице

Девушка умерла в больнице / УНИАН

Украинка, упавшая в пропасть на испанском курорте, умерла в больнице. Ее госпитализировали с серьезными травмами и пытались спасти. Однако медикам это не удалось. Позже она умерла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерства иностранных дел Украины.

Известно, что инцидент произошел 14 сентября. Туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм и внезапно сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - рассказали в МИД.

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Напомним, 26-летняя туристка из Украины упала в пропасть, когда делала селфи на "Балконе Средиземноморья" - это популярная среди туристов достопримечательность в испанском городе Бенидорм.

По словам очевидцев, девушка взобралась на перила, но в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с обрыва, ударившись о камни в море.

Также ранее в Киевской области произошел трагический инцидент. 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.