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В Испании украинка ради селфи залезла на заградительные перила над пропастью и сорвалась вниз

17 сентября 2021, 11:53

Пострадавшую эвакуировали в порт Бенидорм и провели реанимационные мероприятия. Сейчас 26-летняя девушка находится в больнице Аликанте.

Балкон Средиземноморья
Балкон Средиземноморья пользуется популярностью у туристов / ua.depositphotos.com

В Испании пострадала 26-летняя туристка из Украины. Девушка упала в пропасть, когда делала селфи на "Балконе Средиземноморья" - это популярная среди туристов достопримечательность в испанском городе Бенидорм.

По словам очевидцев, девушка взобралась на перила, но в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с обрыва, ударившись о камни в море, пишет Murcia Today.

На место инцидента прибыли экстренные службы. Одному из спасателей удалось добраться до украинки - девушка получила серьезные травмы при падении и была без сознания.

Пострадавшую эвакуировали в порт Бенидорм и провели реанимационные мероприятия. Сейчас украинка находится в больнице Аликанте.

Справка. Балкон Средиземноморья (Balcon del Mediterraneo) - это смотровая площадка, с которой открываются самые впечатляющие виды на город Бенидорм.

Как сообщал Главред, вечером 18 июня в Киевской области произошел трагический инцидент. 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.

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