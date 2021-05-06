Смертельна пожежа у Вінниці: потужне полум'я охопило офісний центр

На місці пожежі рятувальники виявили одного загиблого.
У четвер, 6 травня, в Вінниці сталася масштабна пожежа в триповерховій офісній будівлі на вулиці Бевза, 34.
На місці пожежі рятувальники виявили одного загиблого, йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, загоряння сталося на третьому поверсі. Вогонь перекинувся на дах будівлі.
Як уточнили в ДСНС, пожежа охопила приміщення Укргазбанку і кафе, але через сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.
"О 14: 11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої людини", - розповіли рятувальники.
До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі. Пожежу локалізовано.
Як розповів виданню Vежа речник ДСНС Вінницької Олександр Кутовий, причини загоряння поки невідомі.
"Люди вийшли, поки така інформація. Працює дуже багато техніки через велику задимленість і температуру, яка всередині знаходиться", - пояснив він.
Що відомо про жертву
В результаті пожежі у Вінниці в будівлі офісного центру загинула молода жінка, повідомили Винница.info у прес службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Про особу загиблого поки не відомо. Рятувальники знайшли обгоріле тіло на місці пожежі, після того як вдалося локалізувати загоряння.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Києва сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходиться кафе-бар – загорівся дах, вогонь охопив сотні квадратних метрів.