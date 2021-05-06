Смертельна пожежа у Вінниці: потужне полум'я охопило офісний центр

Масштабна пожежа у Вінниці / vinnitsa.info

У четвер, 6 травня, в Вінниці сталася масштабна пожежа в триповерховій офісній будівлі на вулиці Бевза, 34.

На місці пожежі рятувальники виявили одного загиблого, йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, загоряння сталося на третьому поверсі. Вогонь перекинувся на дах будівлі.

Як уточнили в ДСНС, пожежа охопила приміщення Укргазбанку і кафе, але через сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.

"О 14: 11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої людини", - розповіли рятувальники.

/ dsns.gov.ua

До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі. Пожежу локалізовано.

Як розповів виданню Vежа речник ДСНС Вінницької Олександр Кутовий, причини загоряння поки невідомі.

/ dsns.gov.ua

"Люди вийшли, поки така інформація. Працює дуже багато техніки через велику задимленість і температуру, яка всередині знаходиться", - пояснив він.

/ vinnitsa.info

Що відомо про жертву

В результаті пожежі у Вінниці в будівлі офісного центру загинула молода жінка, повідомили Винница.info у прес службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Про особу загиблого поки не відомо. Рятувальники знайшли обгоріле тіло на місці пожежі, після того як вдалося локалізувати загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Києва сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходиться кафе-бар – загорівся дах, вогонь охопив сотні квадратних метрів.