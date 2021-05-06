Смертельный пожар в Виннице: мощное пламя охватило офисный центр

На месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего.
В четверг, 6 мая, в Виннице произошел масштабный пожар в трехэтажном офисном здании на улице Бевза, 34.
На месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего, говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, возгорание произошло на третьем этаже. Огонь перебросился на крышу здания.
Как уточнили в ГСЧС, пожар охватил помещение Укргазбанка и кафе, но из-за сильного ветра огонь перебросился на складские помещения.
"В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - рассказали спасатели.
К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны. Пожар локализован.
Как рассказал изданию Veжа спикер ДСНС Винницкой Александр Кутовой, причины возгорания пока неизвестны.
"Люди вышли, дымящиеся, пока такая информация. Работает очень много техники за большой задымленности и температуры, которая внутри находится", - пояснил он.
Что известно о жертве
В результате пожара в Виннице в здании офисного центра погибла молодая женщина, сообщили Винница.info в пресс службе ГУ ГСЧС в Винницкой области.
О личности погибшей пока не известно. Спасатели нашли обгоревшее тело на месте пожара, после того как удалось локализовать возгорание.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится кафе-бар – загорелась крыша, огонь охватил сотни квадратных метров.