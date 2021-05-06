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Смертельный пожар в Виннице: мощное пламя охватило офисный центр

6 мая 2021, 15:10
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На месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего.

Масштабный пожар в Виннице/ vinnitsa.info

В четверг, 6 мая, в Виннице произошел масштабный пожар в трехэтажном офисном здании на улице Бевза, 34.

На месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего, говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, возгорание произошло на третьем этаже. Огонь перебросился на крышу здания.

Как уточнили в ГСЧС, пожар охватил помещение Укргазбанка и кафе, но из-за сильного ветра огонь перебросился на складские помещения.

"В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - рассказали спасатели.

/ dsns.gov.ua

К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны. Пожар локализован.

Как рассказал изданию Veжа спикер ДСНС Винницкой Александр Кутовой, причины возгорания пока неизвестны.

/ dsns.gov.ua

"Люди вышли, дымящиеся, пока такая информация. Работает очень много техники за большой задымленности и температуры, которая внутри находится", - пояснил он.

/ vinnitsa.info

Что известно о жертве

В результате пожара в Виннице в здании офисного центра погибла молодая женщина, сообщили Винница.info в пресс службе ГУ ГСЧС в Винницкой области.

О личности погибшей пока не известно. Спасатели нашли обгоревшее тело на месте пожара, после того как удалось локализовать возгорание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится кафе-бар – загорелась крыша, огонь охватил сотни квадратных метров.

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