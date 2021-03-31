ЗМІ дізналися, що Париж запропонує Києву під час візиту Макрона

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / УНІАН

Зовнішньополітичні відомства України та Франції готуються до візиту в Київ президента Еммануеля Макрона. В ході візиту французький лідер може запропонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському закупити у Парижа багатоцільові винищувачі Rafale.

Про це пише французьке видання Intelligence Online, яке спеціалізується на новинах військово-промислового комплексу.

Джерела видання зазначили, що Київ повідомив урядам західних країн, що готовий списати з озброєння винищувачі радянських часів і хоче замінити їх західною військовою технікою. При цьому Київ вагається між легкими винищувачами, такими як американський F16, або більш важкими багатоцільовими винищувачами – тут конкурують французькі Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale) і FA-18 компанії Boeing.

Зазначається, що французи готові продати і боєприпаси до Rafale і розглянути можливість виділення великого кредиту для здійснення такої угоди.

"Оскільки Україна відчуває нестачу грошових коштів, угода з Rafale, як і інші французькі оборонні контракти в Україні, буде на 85% гарантована Францією. Міністерство фінансів Франції вже виділило 1,5 мільярда євро на ці цілі", - зазначає видання.

Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale) / Фото Вікіпедія

Довідка. Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale, букв. "Шквал") - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation, передає Вікіпедія. Здійснив перший політ у липні 1986 року. Прийнятий на озброєння ВМС і ВПС Франції в 2004 році та 2006 році відповідно.

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