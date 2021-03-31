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ЗМІ дізналися, що Париж запропонує Києву під час візиту Макрона

31 березня 2021, 10:08
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Французький лідер Еммануель Макрон може запропонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському закупити у Парижа багатоцільові винищувачі Rafale.

Зеленський, Макрон
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / УНІАН

Зовнішньополітичні відомства України та Франції готуються до візиту в Київ президента Еммануеля Макрона. В ході візиту французький лідер може запропонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському закупити у Парижа багатоцільові винищувачі Rafale.

Про це пише французьке видання Intelligence Online, яке спеціалізується на новинах військово-промислового комплексу.

Джерела видання зазначили, що Київ повідомив урядам західних країн, що готовий списати з озброєння винищувачі радянських часів і хоче замінити їх західною військовою технікою. При цьому Київ вагається між легкими винищувачами, такими як американський F16, або більш важкими багатоцільовими винищувачами – тут конкурують французькі Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale) і FA-18 компанії Boeing.

Зазначається, що французи готові продати і боєприпаси до Rafale і розглянути можливість виділення великого кредиту для здійснення такої угоди.

"Оскільки Україна відчуває нестачу грошових коштів, угода з Rafale, як і інші французькі оборонні контракти в Україні, буде на 85% гарантована Францією. Міністерство фінансів Франції вже виділило 1,5 мільярда євро на ці цілі", - зазначає видання.

ассо " Рафаль "(Dassault Rafale)
Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale) / Фото Вікіпедія

Довідка. Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale, букв. "Шквал") - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation, передає Вікіпедія. Здійснив перший політ у липні 1986 року. Прийнятий на озброєння ВМС і ВПС Франції в 2004 році та 2006 році відповідно.

Нагадаємо:

  • У 2018 році глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков підписав договір з французькими партнерами про постачання в Україну 55 гелікоптерів компанії Airbus Helicopter для потреб усіх державних служб.
  • За даними La Tribune, підписана угода передбачає закупівлю українською стороною у Airbus Helicopters гелікоптерів H125, H145 і H225. Загальна сума угоди становить близько EUR 555 млн.
  • У лютому цього року стало відомо, що Національна гвардія України впродовж 2021 і 2022 років отримає 10 гелікоптреів H225 в рамках реалізації контракту з французькою компанією Airbus Helicopters.
  • У 2021 році в Україну поставлять 6 повітряних суден, а ще 2 вже наявні в Нацгвардії гелікоптери повернуть Airbus Helicopters для модернізації та доукомплектування.
Володимир Зеленський Еммануель Макрон новини України
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