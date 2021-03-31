СМИ узнали, что Париж предложит Киеву во время визита Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон может предложить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому закупить у Парижа многоцелевые истребители Rafale.
Внешнеполитические ведомства Украины и Франции готовятся к визиту в Киев президента Эммануэля Макрона. В ходе визита французский лидер может предложить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому закупить у Парижа многоцелевые истребители Rafale.
Об этом пишет французское издание Intelligence Online, которое специализируется на новостях военно-промышленного комплекса.
Источники издания отметили, что Киев сообщил правительствам западных стран, что готов списать с вооружения истребители советских времен и хочет заменить их западной военной техникой. При этом Киев колеблется между легкими истребителями, такими как американский F16, или более тяжелыми многоцелевыми истребителями – тут конкурируют французские Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale) и FA-18 компании Boeing.
Отмечается, что французы готовы продать и боеприпасы к Rafale и рассмотреть возможность выделение крупного кредита для совершения такой сделки.
"Поскольку Украина испытывает нехватку денежных средств, сделка с Rafale, как и другие французские оборонные контракты в Украине, будет на 85% гарантирована Францией. Министерство финансов Франции уже выделило 1,5 миллиарда евро на эти цели", - отмечает издание.
Справка. Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale, букв. "Шквал") — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation, передает Википедия. Совершил первый полёт в июле 1986 года. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году и 2006 году соответственно.
Напомним:
- В 2018 году глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подписал договор с французскими партнерами о поставках в Украину 55 вертолетов компании Airbus Helicopter для нужд всех государственных служб.
- По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки составляет около EUR 555 млн.
- В феврале этого года стало известно, что Национальная гвардия Украины в течение 2021 и 2022 годов получит 10 вертолетов H225 в рамках реализации контракта с французской компанией Airbus Helicopters.
- В 2021 году в Украину поставят 6 воздушных судов, а еще 2 уже имеющиеся в Нацгвардии вертолеты вернут Airbus Helicopters для модернизации и доукомплектования.