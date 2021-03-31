СМИ узнали, что Париж предложит Киеву во время визита Макрона

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / УНИАН

Внешнеполитические ведомства Украины и Франции готовятся к визиту в Киев президента Эммануэля Макрона. В ходе визита французский лидер может предложить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому закупить у Парижа многоцелевые истребители Rafale.

Об этом пишет французское издание Intelligence Online, которое специализируется на новостях военно-промышленного комплекса.

Источники издания отметили, что Киев сообщил правительствам западных стран, что готов списать с вооружения истребители советских времен и хочет заменить их западной военной техникой. При этом Киев колеблется между легкими истребителями, такими как американский F16, или более тяжелыми многоцелевыми истребителями – тут конкурируют французские Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale) и FA-18 компании Boeing.

Отмечается, что французы готовы продать и боеприпасы к Rafale и рассмотреть возможность выделение крупного кредита для совершения такой сделки.

"Поскольку Украина испытывает нехватку денежных средств, сделка с Rafale, как и другие французские оборонные контракты в Украине, будет на 85% гарантирована Францией. Министерство финансов Франции уже выделило 1,5 миллиарда евро на эти цели", - отмечает издание.

Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale) / Фото Википедия

Справка. Дассо "Рафаль" (Dassault Rafale, букв. "Шквал") — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation, передает Википедия. Совершил первый полёт в июле 1986 года. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году и 2006 году соответственно.

Напомним: