Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото

29 мая 2018, 20:22

В МВД заявили, что техника будет использоваться для более оперативных действий во время форс-мажорных обстоятельств.  

  • Украина будет использовать французские вертолеты для спасения людей Facebook/Антон Геращенко
  • Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото Facebook/Антон Геращенко
  • Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото Facebook/Антон Геращенко
  • Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото Facebook/Антон Геращенко
  • Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото Facebook/Антон Геращенко
  • Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото Facebook/Антон Геращенко
  • Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото Facebook/Антон Геращенко
  • Украина купила у Франции в кредит 55 вертолетов для экстренных служб: фото Facebook/Антон Геращенко

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков поставил свою подпись под договором с французскими партнерами о поставках в Украину 55 вертолетов компании Airbus Helicopter для нужд всех государственных служб.

"Сегодня в 10:00 в Париже главой МВД Арсеном Аваковым от имени правительства Украины был подписан договор на поставку 55 вертолётов компании Airbus Helicopter, моделей H-125, H-145 и H-225… Вертолёты Airbus будут использоваться Службой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией, пограничной службой, Национальной полицией в целях скорейшего спасения жизней, предотвращения и расследования особо опасных преступлений, охраны государственной границы. Вертолёты будут размещены в регионах Украины с таким расчётом, что они смогут долететь к месту проишествия как можно скорее. Особое внимание будет уделено задействованию новых средств спасения в районе зоны ООС, в Карпатах, прибрежной зоны вдоль Азовского и Чёрного морей", - сообщил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

По информации нардепа, французская сторона взяла на себя обязательства по обучению украинских пилотов. В Украине будет создан сервисный центр для обслуживания и ремонта вертолетов.

Геращенко подчеркнул, что договор еще должны ратифицировать депутаты Верховной Рады, однако ему "предшествовала работа по изучению мирового опыта использования вертолётов для спасения жизней людей в разных сферах работы Министерства внутренних дел Украины. Изучены были предложения от итальянских, французских, американских компаний".

Отмечается, что проект будет профинансирован в сумме 551 миллион евро из средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.

Как ранее сообщалось, Министерство обороны Украины осуществило закупку для военнослужащих Вооруженных сил Украины, дислоцирующихся на Донбассе, некачественной дымовой смеси. На приобретение было потрачено из бюджета страны 72 миллиона гривен.

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