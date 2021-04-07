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ЗМІ оприлюднили порядок денний термінового засідання РНБО

7 квітня 2021, 17:16
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На цьому тижні список санкцій РНБО доповнять організатори конвертаційних центрів.

РНБО
Стали відомі теми нового засідання РНБО / РНБО

У п'ятницю, 5 квітня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як пише видання ZN.UA, РНБО продовжить запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження, доповнивши прийнятий минулого тижня список.

"Також санкції РНБО варто приготуватися бенефіціарам конвертаційних центрів. За оцінками експертів Інституту соціально-економічної трансформації річний обсяг коштів, які проходять через так звані "конверти" становить близько 60 млрд грн, а державний бюджет щорічно внаслідок їх роботи втрачає не менше 18 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні таких "конвертів" може налічуватися близько 600.

"Робота конвертаційних центрів неможлива без участі співробітників податкової служби і зазвичай, як і контрабанда, "контролюється" усіма витікаючими з Нацполіції в СБУ", - йдеться в матеріалі.

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Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

РНБО санкції
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