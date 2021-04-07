ЗМІ оприлюднили порядок денний термінового засідання РНБО

На цьому тижні список санкцій РНБО доповнять організатори конвертаційних центрів.
У п'ятницю, 5 квітня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.
Як пише видання ZN.UA, РНБО продовжить запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження, доповнивши прийнятий минулого тижня список.
"Також санкції РНБО варто приготуватися бенефіціарам конвертаційних центрів. За оцінками експертів Інституту соціально-економічної трансформації річний обсяг коштів, які проходять через так звані "конверти" становить близько 60 млрд грн, а державний бюджет щорічно внаслідок їх роботи втрачає не менше 18 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Україні таких "конвертів" може налічуватися близько 600.
"Робота конвертаційних центрів неможлива без участі співробітників податкової служби і зазвичай, як і контрабанда, "контролюється" усіма витікаючими з Нацполіції в СБУ", - йдеться в матеріалі.
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Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуковськими".
- Пізніше РНБО прийняв рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
- Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості - Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.