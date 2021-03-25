ЗМІ з'ясували, скільки коштують і хто створює образи першої леді

Олена Зеленська / Фото: Інстграм

Дружина президента України Олена Зеленська часто стає об'єктом як захоплення, так і критики через своє вбрання. Журналісти з'ясували, хто створює образи першої леді та скільки вони коштують.

Як йдеться у програмі Викриття на Youtube-каналі Kyiv LIVE, Зеленська користується послугами українських дизайнерів. Але шанс мати першу леді Украни за клієнта отримали лише деякі з них. Зокрема, це модельєри Артем Климчук, Дафна Майберг і бренди SIX, AMG. Один костюм обходиться Зеленській в середньому в тисячу євро.

Наприклад, на інавгурації президента Олена Зеленська з'явилася в білосніжному вбранні з піджаком, який був прикрашений ручною вишивкою. На замовлення його створив столичний дизайнер Артем Климчук.

А ось Дафна Майберг - українка з єврейським корінням - створила світлу довгу сукню, в якій Олена Зеленська з'явилася на зустрічі з дружиною президента Ізраїлю Сарою Нетаньяху. Ця сукня коштувала близько 12 тисяч гривень.

Сама перша леді не в захваті, коли обговорюють її зовнішній вигляд.

"Те, у що я одягнена, іноді обговорюється людьми частіше, ніж мої робочі зустрічі або проекти. Іноді це може бути для мене неприємним. Але факт все одно залишається фактом: мода відіграє важливу роль у нашому суспільстві", – сказала Зеленська під час форуму Україна 30.

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