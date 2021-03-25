СМИ выяснили, сколько стоят и кто создает образы первой леди

Елена Зеленская / Фото: Инстграм

Супруга президента Украины Елена Зеленская часто становится объектом как восхищения, так и критики из-за своих нарядов. Журналисты выяснили, кто создает образы первой леди и во сколько они обходятся.

Как говорится в программе Викриття на Youtube-канале Kyiv LIVE, Зеленская пользуется услугами украинских дизайнеров. Но шанс заполучить первую леди Украины в качестве клиента получили лишь немногие из них. В частности, это модельеры Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG. Один костюм обходится Зеленской в среднем в тысячу евро.

Например, на инаугурации президента Елена Зеленская появилась в белоснежном наряде с пиджаком, который был украшен ручной вышивкой. На заказ его создал столичный дизайнер Артем Климчук.

А вот Дафна Майберг - украинка с еврейскими корнями - создала светлое длинное платье, в котором Елена Зеленская появилась на встрече с супругой президента Израиля Сарой Нетаньяху. Это платье стоило около 12 тысяч гривен.

Сама первая леди не в восторге, когда обсуждают ее внешний вид.

"То, во что я одета, иногда обсуждается людьми чаще, чем мои рабочие встречи или проекты. Иногда это может быть для меня неприятным. Но факт все равно остается фактом: мода играет важную роль в нашем обществе", – сказала Зеленская во время форума Украина 30.

Напомним: