Спочатку в утробі загинув малюк, за пів години - мати: у Львові померла породілля з COVID-19

У Львові померла породілля з підтвердженим коронавірусом / ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 1 жовтня, у Львівському перинатальному центрі померла 28-річна породілля. Жінка була на 28-му тижні вагітності та хворіла на коронавірус.

Коли мешканку Львівської області госпіталізували, її стан медики оцінювали як важкий, повідомляє nta.ua. Впродовж десяти днів пацієнтку лікували в центрі легеневого здоров'я, проте через необхідність обстеження плоду госпіталізували в перинатальний центр.

Вагітність у жінки проходила нормально, порушень плода не було. Однак у вагітної була двостороння пневмонія, тому їй надавалася респіраторна підтримка і медикаментозна терапія, розповів заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександр Сімкін.

У ніч на 1 жовтня стан жінки різко погіршився. Спочатку медики зафіксували внутрішньоутробну загибель дитини, а за пів години у жінки зупинилося серце. Лікарі 45 хвилин реанімували жінку, проте врятувати її життя не вдалося.

Загибла не була не вакцинована від коронавірусу. При цьому у неї була супутня патологія - надмірна вага.

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Зазначимо, в Україні понад 98% жертв COVID-19 - це пацієнти у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації, свідчать дані єдиної системи охорони здоров'я з 26 червня по 26 вересня 2021 року.

Як повідомляв Главред, у Харкові жертвою коронавірусу також стала породілля. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з діагнозом COVID-19 в середині вересня. Вона мала 100% ураження легень.

Спочатку лікарі поклали 37-річну жінку на кисневий концентратор, але COVID-19 швидко прогресував, тому було ухвалено рішення зробити кесарів розтин і врятувати дитину.

Олена встигла народити хлопчика, за життя якого медики продовжують боротися. Дитину назвали Давидом.