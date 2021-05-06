РНБО готує нове засідання: ЗМІ дізналися теми і подробиці

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов готує засідання РНБО.
Рада національної безпеки і оборони України вже в найближчі час має намір вивчити питання підвищення тарифів на комунальні послуги, що стало причиною загального погіршення економічної ситуації в країні.
Як повідомляє Liga.net, про це йдеться в листі секретаря РНБО Олексія Данилова до прем'єрміністра Дениса Шмигаля.
Зокрема, Кабмін просять проаналізувати і направити в апарат РНБО інформацію щодо структури власників всіх в Україні:
- енергетичних компаній;
- газопостачальних та газозбутових підприємств;
- енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго).
Крім того, Данилов попросив Шмигаля надати матеріали про підвищення тарифів на ЖКП і держрегулювання цін на ринках газу та електроенергії.
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Тарифи на газ в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- 13 січня в Офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
- Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
- Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
Автор: Марія Тупік