РНБО готує нове засідання: ЗМІ дізналися теми і подробиці

РНБО готує нове засідання / president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України вже в найближчі час має намір вивчити питання підвищення тарифів на комунальні послуги, що стало причиною загального погіршення економічної ситуації в країні.

Як повідомляє Liga.net, про це йдеться в листі секретаря РНБО Олексія Данилова до прем'єрміністра Дениса Шмигаля.

Зокрема, Кабмін просять проаналізувати і направити в апарат РНБО інформацію щодо структури власників всіх в Україні:

енергетичних компаній;

газопостачальних та газозбутових підприємств;

енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго).

Крім того, Данилов попросив Шмигаля надати матеріали про підвищення тарифів на ЖКП і держрегулювання цін на ринках газу та електроенергії.

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