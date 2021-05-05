СНБО готовит новое заседание: СМИ разузнали темы и подробности

СНБО готовит новое заседание / president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшие время намерен изучить вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги, что стало причиной общего ухудшения экономической ситуации в стране.

Как сообщает Liga.net, об этом говорится в письме секретаря СНБО Алексея Данилова к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В частности, Кабмин просят проанализировать и направить в Аппарат СНБО информацию относительно структуры собственников всех в Украине:

энергетических компаний;

газопоставляющих и газосбытовых предприятий;

энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывшие облэнерго).

Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля предоставить материалы о повышении тарифов на ЖКУ и госрегулировании цен на рынках газа и электроэнергии.

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