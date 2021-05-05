СНБО готовит новое заседание: СМИ разузнали темы и подробности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов готовит заседание СНБО.
Совет национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшие время намерен изучить вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги, что стало причиной общего ухудшения экономической ситуации в стране.
Как сообщает Liga.net, об этом говорится в письме секретаря СНБО Алексея Данилова к премьер-министру Денису Шмыгалю.
В частности, Кабмин просят проанализировать и направить в Аппарат СНБО информацию относительно структуры собственников всех в Украине:
- энергетических компаний;
- газопоставляющих и газосбытовых предприятий;
- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывшие облэнерго).
Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля предоставить материалы о повышении тарифов на ЖКУ и госрегулировании цен на рынках газа и электроэнергии.
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Тарифы на газ в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
Автор: Мария Тупик