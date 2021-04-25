Нафтогаз обнародовал годовой тариф на газ для населения

В Украине вводят годовой тариф на газ и с 1 мая цены взлетят.
Компания Нафтогаз Украины опубликовала свой годовой тариф на газ. С учетом ценовых предложений других поставщиков цены на газ вырастут уже с мая 2021 года.
Так, цена на газ до 30 апреля 2022 года составит 7,96 гривны за метр кубический, при этом в прошлом месяце цена газа была ниже и составила 6,99 гривны за метр кубический.
В Нафтогазе объяснили повышение цены ростом стоимости голубого топлива на европейских рынках и низкими запасами в хранилищах Европы.
"Основными факторами повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе - на май стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн / куб. м в эквиваленте", - отметили в компании.
Рост цен является следствием нескольких факторов:
- во-первых, повышенного спроса на ресурс за низкой среднемесячной температуры - нынешний апрель был в среднем на 3 градуса холоднее климатической нормы;
- во-вторых, низкими запасами газа (по состоянию на 22 апреля 2021 подземные хранилища Европы заполнены лишь на 29% по сравнению с 2020 годом, это вдвое меньше) в-третьих, роста цен на эмиссию СО2 в Европе.
Отметим, с 1 мая 2021 года всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый контракт нужно только при переходе к другому поставщику. Тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года.
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Тарифы на газ в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.