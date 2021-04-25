Нафтогаз обнародовал годовой тариф на газ для населения

Цены на газ в Украине / pixabay

Компания Нафтогаз Украины опубликовала свой годовой тариф на газ. С учетом ценовых предложений других поставщиков цены на газ вырастут уже с мая 2021 года.

Так, цена на газ до 30 апреля 2022 года составит 7,96 гривны за метр кубический, при этом в прошлом месяце цена газа была ниже и составила 6,99 гривны за метр кубический.

В Нафтогазе объяснили повышение цены ростом стоимости голубого топлива на европейских рынках и низкими запасами в хранилищах Европы.

"Основными факторами повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе - на май стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн / куб. м в эквиваленте", - отметили в компании.

Рост цен является следствием нескольких факторов:

во-первых, повышенного спроса на ресурс за низкой среднемесячной температуры - нынешний апрель был в среднем на 3 градуса холоднее климатической нормы;

во-вторых, низкими запасами газа (по состоянию на 22 апреля 2021 подземные хранилища Европы заполнены лишь на 29% по сравнению с 2020 годом, это вдвое меньше) в-третьих, роста цен на эмиссию СО2 в Европе.

Отметим, с 1 мая 2021 года всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый контракт нужно только при переходе к другому поставщику. Тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года.

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