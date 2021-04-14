РНБО збереться на термінове засідання: ЗМІ назвали дату і теми

15 квітня відбудеться чергове засідання РНБО / president.gov.ua

У четвер відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляють ЗМІ, засідання РНБО пройде 15 квітня, хоча зазвичай його проводять у п'ятницю.

"РНБО заплановане на завтра в Офісі президента. Орієнтовно з 16 до 18",- повідомляє джерело РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні планують розглянути питання контрабанди.

"Серед іншого - планується продовження по контрабанді", - уточнило джерело.

Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:

Вадимом Альперіним;

Олександром Чудаковим;

Віктором Шерманом;

Олександр Кравченко;

Володимиром Дідухом;

Іваном Бокало;

Валерієм Пересоляком;

Юрієм Кушніром;

Орестом Фирманюком;

Олександром Ериминчуком.

Разом з тим на засіданні Кабінету Міністрів 14 квітня затвердили і передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Як уточнює прем'єрміністр Денис Шмигаль у своєму Telegram, документ містить основні пріоритети і вектори розвитку ОПК з урахуванням всіх актуальних загроз.

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