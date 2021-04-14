РНБО збереться на термінове засідання: ЗМІ назвали дату і теми

Як кажуть джерела, в РНБО продовжать розглядати боротьбу з контрабандою.
У четвер відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляють ЗМІ, засідання РНБО пройде 15 квітня, хоча зазвичай його проводять у п'ятницю.
"РНБО заплановане на завтра в Офісі президента. Орієнтовно з 16 до 18",- повідомляє джерело РБК-Україна.
Зокрема, на засіданні планують розглянути питання контрабанди.
"Серед іншого - планується продовження по контрабанді", - уточнило джерело.
Зазначимо, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій сфері.
Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з наступними особами:
- Вадимом Альперіним;
- Олександром Чудаковим;
- Віктором Шерманом;
- Олександр Кравченко;
- Володимиром Дідухом;
- Іваном Бокало;
- Валерієм Пересоляком;
- Юрієм Кушніром;
- Орестом Фирманюком;
- Олександром Ериминчуком.
Разом з тим на засіданні Кабінету Міністрів 14 квітня затвердили і передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.
Як уточнює прем'єрміністр Денис Шмигаль у своєму Telegram, документ містить основні пріоритети і вектори розвитку ОПК з урахуванням всіх актуальних загроз.
Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
- Пізніше РНБО прийняв рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
- Також за підсумками РНБО заявили, що Україна має намір націоналізувати підприємство стратегічної важливості - Мотор Січ. Держава має намір з'ясувати, яким чином підприємство опинилося у володінні приватного власника.