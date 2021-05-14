РНБО збирається на термінове засідання: запровадять нові санкції - ЗМІ

14 травня відбудеться засідання РНБО / president.gov.ua

Сьогодні, 14 травня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ). На ньому мають затвердити нові санкції.

Засідання РНБО заплановане на 16:00 за участю президента Володимира Зеленського, пише РБК-Україна з посиланням на два інформованих джерела.

"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження було запроваджено в минулому році", - уточнив один зі співрозмовників.

Назви фігурантів нового санкційного списку не розголошуються.

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