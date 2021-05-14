РНБО збирається на термінове засідання: запровадять нові санкції - ЗМІ

Обмеження торкнуться частини компаній, щодо яких санкції було запроваджено в минулому році.
Сьогодні, 14 травня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ). На ньому мають затвердити нові санкції.
Засідання РНБО заплановане на 16:00 за участю президента Володимира Зеленського, пише РБК-Україна з посиланням на два інформованих джерела.
"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження було запроваджено в минулому році", - уточнив один зі співрозмовників.
Назви фігурантів нового санкційного списку не розголошуються.
Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Глвред:
- Раніше РНБО вирішила запровадити санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, проте вважаються "медведчуківськими".
- Пізніше РНБО ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука та його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.
- РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.
Автор: Анна Багрій