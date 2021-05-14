СНБО собирается на срочное заседание: введут новые санкции - СМИ

14 мая состоится заседание СНБО / president.gov.ua

Сегодня, 14 мая, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). На нем должны утвердить новые санкции.

Заседание СНБО запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина со ссылкой на два информированных источника.

"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.

Названия фигурантов нового санкционного списка не раскрываются.

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