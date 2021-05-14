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СНБО собирается на срочное заседание: введут новые санкции - СМИ

14 мая 2021, 11:57
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Ограничения коснутся части компаний, относительно которых санкции были введены в прошлом году.

СНБО
14 мая состоится заседание СНБО / president.gov.ua

Сегодня, 14 мая, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). На нем должны утвердить новые санкции.

Заседание СНБО запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина со ссылкой на два информированных источника.

"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.

Названия фигурантов нового санкционного списка не раскрываются.

Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
  • Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.
  • СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.

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