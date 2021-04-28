У Зеленского раскрыли детали срочного заседания СНБО

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что будут обсуждать на заседании СНБО.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на ближайшем заседании Совет национальной безопасности и обороны по инициативе президента Владимира Зеленского рассмотрят вопрос безопасности регионов Украины, которые имеют выход к Черному и Азовскому морю.
По словам Тимошенко, такое заседание состоится через несколько недель.
"Вчера с президентом были на Херсонщине, смотрели позиции наших военных... У нас была встреча с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, руководителями областей, в которых Азовское и Черное море, а также с руководителями правоохранительных органов этих областей. Это Донецкая, Николаевская, Одесская, Запорожская области. Вместе мы проговорили, как обезопаситься, чтобы Украина в любом случае, будем надеяться, что это не потребуется, но чтобы мы жили в безопасности и понимали, как сотрудничают все наши правоохранительные органы, а также и военные, территориальная оборона ", - рассказал Тимошенко, передает Украина 24.
Как отметил заместитель главы ОП, после этого совещания "было инициировано президентом заседание СНБО по этому поводу".
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"Я думаю, что оно состоится через несколько недель, но уже на этом совещании вчера были розданы задачи как руководителям областей, так и секретарю СНБО, председателю Офиса и заместителям по различным вопросам", - сообщил он.
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Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.