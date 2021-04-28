У Зеленского раскрыли детали срочного заседания СНБО

СНБО соберется ради защиты южных границ Украины/ Офис президента

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на ближайшем заседании Совет национальной безопасности и обороны по инициативе президента Владимира Зеленского рассмотрят вопрос безопасности регионов Украины, которые имеют выход к Черному и Азовскому морю.

По словам Тимошенко, такое заседание состоится через несколько недель.

"Вчера с президентом были на Херсонщине, смотрели позиции наших военных... У нас была встреча с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, руководителями областей, в которых Азовское и Черное море, а также с руководителями правоохранительных органов этих областей. Это Донецкая, Николаевская, Одесская, Запорожская области. Вместе мы проговорили, как обезопаситься, чтобы Украина в любом случае, будем надеяться, что это не потребуется, но чтобы мы жили в безопасности и понимали, как сотрудничают все наши правоохранительные органы, а также и военные, территориальная оборона ", - рассказал Тимошенко, передает Украина 24.

Как отметил заместитель главы ОП, после этого совещания "было инициировано президентом заседание СНБО по этому поводу".

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"Я думаю, что оно состоится через несколько недель, но уже на этом совещании вчера были розданы задачи как руководителям областей, так и секретарю СНБО, председателю Офиса и заместителям по различным вопросам", - сообщил он.

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