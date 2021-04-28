СНБО соберется на срочное заседание: в Слуге народа раскрыли детали

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины может состояться уже в эту пятницу.
Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) может состояться уже в эту пятницу. Главным вопросом на нем могут рассмотреть ситуацию с безопасностью, заявила народный депутат от Слуги народа, глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.
"Россия отошла только в информационном поле, часть российских войск остается на границе с Украиной", - рассказала Верещук в комментарии журналистам, сообщает Украина 24.
Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание СНБО в ближайшее время.
"Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. … По результатам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны", - указывается в сообщении пресс-службы президента.
Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.