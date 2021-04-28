СНБО соберется на срочное заседание: в Слуге народа раскрыли детали / president.gov.ua

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) может состояться уже в эту пятницу. Главным вопросом на нем могут рассмотреть ситуацию с безопасностью, заявила народный депутат от Слуги народа, глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

"Россия отошла только в информационном поле, часть российских войск остается на границе с Украиной", - рассказала Верещук в комментарии журналистам, сообщает Украина 24.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание СНБО в ближайшее время.

"Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. … По результатам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны", - указывается в сообщении пресс-службы президента.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее: