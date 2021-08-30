"Збирають мертву лопатами": на Херсонщині в Лимані стався масовий мор риби

На Херсонщині в Лимані стався масовий мор риби / galinfo.com.ua

У Білозерському районі Херсонщини у Лимані стався масовий мор риби, яка тисячами викидалася на берег. Про це йдеться в ТСН.Ранка 30 Серпня.

Як повідомляють журналісти, бички, карасі, тарань, маленькі судаки і осетри опинилися на мілині і щільним шаром покрили узбережжя. Місцеві жителі кажуть, що масовий мор риби в даному Лимані трапляється по кілька разів за літо.

Пояснюють таку ситуацію експерти тим, що в лиман заходить морська вода і витісняє прісноводну рибу до берега. Цьому і сприяє літня спека, вітер і перепад температур. Рибу місцеві жителі швидко збирають-перш за все, лопатами. Якусь їдять самі, іншу — згодовують домашнім тваринам.

читайте такожДніпро отруїли: на Черкащині стався масовий мор риби та раків

Нагадаємо, раніше в Житомирі після аварії велика кількість нечистот потрапила в річку Тетерів.

Інцидент стався через аварію на головній каналізаційній насосній станції. За інформацією комунальників, через велику кількість опадів був затоплений машинний зал, А потужності насосного обладнання не вистачило. Саме тому в річку вилилося сім тисяч кубічних метрів нечистот.