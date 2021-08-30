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"Собирают мертвую лопатами": на Херсонщине в лимане случился массовый мор рыбы

30 августа 2021, 12:19

В Белозерском районе Херсонщины в лиман заходит морская вода и вытесняет пресноводную рыбу к берегу. Что, соответственно, и привело к массовому ее мору.

Рыбы
На Херсонщине в лимане случился массовый мор рыбы / galinfo.com.ua

В Белозерском районе Херсонщины в лимане произошел массовый мор рыбы, которая тысячами выбросывалась на берег. Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 августа.

Как сообщают журналисты, бычки, караси, тарань, маленькие судаки и осетры оказались на мели и плотным слоем покрыли побережье. Местные жители говорят, что массовый мор рыбы в данном лимане случается по несколько раз за лето.

Объясняют такую ситуацию эксперты тем, что в лиман заходит морская вода и вытесняет пресноводную рыбу к берегу. Этому и способствует летняя жара, ветер и перепад температур. Рыбу местные жители быстро собирают - прежде всего, лопатами. Какую-то едят сами, другую — скармливают домашним животным.

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Напомним, ранее в Житомире после аварии большое количество нечистот попало в реку Тетерев.

Инцидент произошел из-за аварии на главной канализационной насосной станции. По информации коммунальщиков, из-за большого количества осадков был затоплен машинный зал, а мощности насосного оборудования не хватило. Именно поэтому в реку вылилось семь тысяч кубических метров нечистот.

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