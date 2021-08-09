Массово умирает рыба: в Житомире тонны нечистот хлынули в реку Тетерев

В Житомире тонны нечистот хлынули в реку Тетерев / скриншот из видео

В Житомире после аварии большое количество нечистот попало в реку Тетерев. Об этом сообщает портал ТСН.

Инцидент произошел из-за аварии на главной канализационной насосной станции. По информации коммунальщиков, из-за большого количества осадков был затоплен машинный зал, а мощности насосного оборудования не хватило. Именно поэтому к реке вылилось семь тысяч кубических метров нечистот.

Как говорят местные жители, инцидент уже привел к массовому мору рыбы в реке Тетерев. Из-за чрезвычайной ситуации на коллекторе городские власти приняли решение проводить замеры воды в реке каждый час.

По факту аварии уже начали служебное расследование. Сейчас ведутся работы по замене двигателей насосной станции.

Читайте также"Фекалии стекают в Салгир": В Крыму поселки утопают в нечистотах

Реклама

Напомним, ранее В аннексированном Крыму уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки.

До того сообщалось, что в Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней текла вода черного цвета.