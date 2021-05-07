Соціологи з'ясували, скільки українців хочуть відзначати і 8, і 9 травня / УНІАН

41% українців вважає, що в Україні повинні відзначатися обидві дати — і День пам'яті і примирення 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, який був проведений фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

31% респондентів вважають, що Україна повинна відзначати тільки День Перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати тільки День пам'яті і примирення 8 травня, ще 10% респондентів — байдужі дані свята.

Згідно з опитуванням, святкування лише 8 травня більше підтримують в західних регіонах (22%), в той час як на Сході і півдні більше тих, хто вважає, що відзначати потрібно тільки 9 травня (42% і 48% відповідно).

Соціологи також відзначають, що ідея відзначати обидва свята переважає серед усіх вікових груп, крім респондентів старше 60 років, а також серед електорату всіх партій, крім опозиційної платформи — за життя (ОПЗЖ). Ідея святкування обох дат є також більш популярною серед прихильників вступу України до Європейського Союзу, натомість серед противників європейської інтеграції більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.читайте такожЯк Україна відпочиває на День праці і 9 травня в 2021 році

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