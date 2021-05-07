Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отмечать и 8, и 9 Мая / УНИАН

41% украинцев считает, что в Украине должны отмечаться обе даты — и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, который был проведен фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

31% респондентов считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов — безразличны данные праздники.

Согласно опросу, празднование лишь 8 мая больше поддерживают в западных регионах (22%), в то время как на Востоке и Юге больше тех, кто считает, что отмечать нужно только 9 мая (42% и 48% соответственно).

Социологи также отмечают, что идея отмечать оба праздника преобладает среди всех возрастных групп, кроме респондентов старше 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме Оппозиционной платформы — За жизнь (ОПЗЖ). Идея празднования обеих дат является также более популярной среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз, зато среди противников европейской интеграции большинство считает уместным отмечать только 9 мая.Читайте такжеКак Украина отдыхает на День труда и 9 Мая в 2021 году

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