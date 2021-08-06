Зірвані дахи і повалені дерева: Полтава потерпіла негоду

На Полтаву обрушилася негода / соцмережі

Над Полтавою ввечері 6 серпня пронеслася сильна злива зі шквальним вітром. Стихія розгулялася до такої міри, що в місті миттєво були повалені дерева, зірвані дахи з будинків і пошкоджені автомобілі.

Як пише місцеве видання Kolo News, про жертв та постраждалих від негоди інформації немає.

Відзначається, що потужний дощ пройшов над Полтавою після 17:00. Ураганний вітер виривав з кореня дерева і зривав дахи будівель. Найбільш потерпів центр міста. Там знеструмленими залишилися кілька житлових багатоквартирних будинків.

Крім цього, стихія торкнулася і регіону. На одній з ділянок траси Київ-Харків утворилися затори через безліч повалених дерев.

Також злива ускладнила рух автомобілів між Лубнами та Пирятином.

Нагадаємо, раніше у Львові через сильну зливу з ураганним вітром померла молода закохана пара. Хлопець прийшов до дівчини на перше побачення. Вони зустрілися в парку. Там же на лавочці вирішили перечекати дощ. Але на них впало дерево і ліхтар.

Також раніше в Києві та області пройшли сильні шквали вітру, в результаті чого в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві людини, а одна потрапила до лікарні. На них під час грози впали дерева.