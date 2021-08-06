Сорваны крыши и повалены деревья: на Полтаву обрушилась непогода

На Полтаву обрушилась непогода / Соцсети

Над Полтавой вечером 6 августа пронесся сильный ливень со шквальным ветром. Стихия разгулялась до такой степени, что в городе мгновенно были повалены деревья, сорваны крыши с домов и повреждены автомобили.

Как пишет местное издание Kolo News, о жертвах и пострадавших от непогоды информации нет.

Отмечается, что мощный дождь обрушился на Полтаву после 17:00. Ураганный ветер вырывал с корня деревья и срывал крыши зданий. Наиболее потерпел центр города. Там обесточенными остались несколько жилых многоквартирных домов.

Кроме этого, стихия затронула и регион. На одном из участков трассы Киев - Харьков образовались заторы из-за множества поваленных деревьев.

Также ливень затруднил движение автомобилей между Лубнами и Пирятином.

Напомним, ранее во Львове из-за сильного ливня с ураганным ветром скончалась молодая влюбленная пара. Парень пришел к девушке на первое свидание. Они встретились в парке. Там же на лавочке решили переждать дождь. Но на них обрушилось дерево и фонарь.

Также ранее в Киеве и области прошли сильные шквалы ветра, в результате чего в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека, а один попал в больницу. На них во время грозы упали деревья.