В Украине бушует ураган: разбиты авто, повалены деревья и потопы

Непогода в Киеве / Киев оперативный

В Киеве ночью, 6 августа, мощный ураган наделал беды. Дерево упало на автомобиль и повредило ее. Событие произошло 6 августа во Соломенском районе столицы.

"Совсем нехороший утро оказался для водителя Geely, на машину которого упало дерево. Киев, улица Леваневского, 4", — сообщил Киев Оперативный и обнародовал фото.

Стоит отметить, что 6 августа в Киеве ожидаются грозы, днем значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как сообщает ГСЧС в Украине из-за сильного дождя, гроз и порывов ветра обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. Сейчас на местах работают бригады облэнерго.

Из-за ливня подтоплено два жилых дома; 13 подвальных помещений; 10 дворов; 8 хозяйственных зданий; одну насосную станцию.

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Также ветер повредил кровли четырех зданий и повалил 155 деревьев.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Работники ГСЧС уже откачали 2 965 кубометров воды, поваленные деревья разрезали и убрали.

Отметим, в последнее время непогода все чаще накрывает Украину, причем часто бури с грозами заканчиваются потопами и поврежденной инфраструктурой.

"Сегодня ожидаются подъемы воды над уровнями в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также 6 и 7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2-1,0 м может подняться уровень воды в реках, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней (оранжевый уровень опасности).

Что нельзя делать во время грозы и урагана

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.