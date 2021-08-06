Мощный ураган и град: Украину накроет опасная погода

Погода в Украине на 6 августа / pixabay

Активный циклон с юго-запада Европы в ближайшие сутки охватит западные, северные и центральные области Украины, а также Одесский регион.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, непогода обойдет Днепропетровскую область.

"Циклон с юго-запада Европы уже в Украине — льет, гремит, воет. Смещается в восточном, северо-восточном направлении", — отметила она.

Диденко призвала киевлян прикрыть на ночь окна, чтобы не было сильного сквозняка, а также убрать выстиранное белье из открытых балконов.

"Киевляне! Если вам ночью приснится что-то грохочущее, если в окна что-то будет бить и завывать — не пугайтесь. Это не страшный сон, это — циклон с грозой, дождем и шквалистым ветром", — добавила она.

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В то же время со следующей недели, по данным Укргидрометцентра, в Украину снова вернется жара.

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В частности, 9-10 августа температура на юге и востоке страны ночью будет +16 +22, днем +29 +35, на остальной территории ночью +13 +19, днем +24 +30. Свежее лишь в западных областях — +21 +27.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.