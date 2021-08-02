Только предложил встречаться: стали известны подробности о погибшей паре во время урагана во Львове

На месте трагедии остался последний букет девушки / Скриншот

Во Львове в воскресенье, 1 августа, на территории Стрыйского парка произошла ужасная трагедия. На влюбленную пару, сидящую на скамейке, упало дерево и фонарь. Молодые люди скончались на месте. На улице Уласа Самчука среди обломков лавки остался последний букет девушки.

Медики сообщили, что у пары не было шансов, чтобы выжить.

Погибшими оказались 20-летний военный и 18-летняя девушка. Влюбленную пару в последние минуты их жизни видела очевидец события. Женщина рассказала СМИ, что ураган в городе начался внезапно и не все успели от него спрятаться.

По ее словам, она вместе с мужем и собакой гуляла в парке.

"Те молодые сидели на скамейке под зонтиком, обнялись, хотели переждать бурю", - предположила Ивона Лобан.

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Журналисты ТСН выяснили, что это действительно было свидание. Винничанин Андрей - курсант Львовской академии сухопутных войск пришел в парк с букетом роз к 18-летней львовянке. Девушка нигде не училась и не работала.

"Они переписывались в Интернете всего две недели и тогда он пошел с ней гулять, я узнал, что он предложил ей встречаться, купил ей букет", - рассказал друг Андрея Валерий Колесник.

"Он был будущим артиллеристом, был на хорошем счету, неплохо учился, был ответственен. Фактически каникулярный отпуск у него должен был начаться через неделю, несколько дней он должен был быть в отпуске", - добавили в пресс-службе Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Между тем, в местном управлении экологии говорят, что в парке более 6000 деревьев. Все они, как и дерево, что упало, здоровые, так как их регулярно обследуют специалисты.

"Стволовых повреждений дерево не мало, в принципе у него развалилась ветка на высоте около 10 м. На дереве нет признаков гниения", - отметили в городском совете.

Напомним, ранее в Киеве и области прошли сильные шквалы ветра, в результате чего в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека, а один попал в больницу. На них во время грозы упали деревья.