Зістрибнув на велосипеді з даху: у Києві школяр оригінально відзначив 1 вересня і потрапив на відео

Інцидент трапився в школі № 212 / скріншот

У Деснянському районі Києва підліток нестандартно відзначив День Знань, зістрибнувши на велосипеді з козирка над входом до школи. Таким чином хлопець вирішив зняти відео для популярної серед молоді платформи TikTok.

"Перше вересня у всіх проходить по-різному. З такими темпами він до останнього дзвоника точно не доживе. Київ, Курчатова, 18/2, школа № 212", – повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний" і оприлюднив відео.

На записі видно, що хлопець на велосипеді піднявся на козирок будівлі, після чого розігнався та намагався перестрибнути через сходи. Приземлитися на обидва колеса йому не вдалося, тому підліток втратив рівновагу, впав та досить сильно вдарився. Чи отримав він травми – на цей час невідомо.

Раніше в столиці очевидці зняли на відео екстремала, який влаштував покатушки на самокаті по пішохідному мосту. Але не доріжкою для перехожих, а вузькою балкою на вершині моста. Відстань до води – понад два десятків метрів.

Також повідомлялося, що у Києві набирає популярність небезпечний челендж, який стрімко поширюється в соціальній мережі TikTok. Учасники небезпечної розваги влаштовують між собою "змагання", де фактором успіху є кількість крадених з авто колісних ковпачків.