Термінове засідання РНБО: під удар Зеленського потрапили Шарій, Гужва і нардеп Деркач

РНБО вводить новий пакет санкцій / Офіс президента

Рада національної безпеки і оборони України запроваджує санкції проти народного депутата Андрія Деркача.

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов після засідання Ради нацбезпеки і оборони, також вводять санкції проти кола осіб, які під санкціями США.

"Прийнято рішення ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача і кола осіб, під санкціями США", - заявив Данілов.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони України запропонувала ввести санкції проти Анатолія Шарія. Також до списку санкцій може потрапити головний редактор Страна Ігор Гужва.

"На сьогоднішній день ми запропонували ввести санкції щодо пана Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо до афілійованих з ним юридичних осіб. Вони займаються протиправної діяльності на території нашої країни. Крім того, фізична особа Бондаренко Алла Іванівна, Шарій Ольга Олексіївна, ну і безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович", - заявив Данілов.

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За словами Данілова, проти них запровадили повний пакет санкцій.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ігор Гужва виступає бенефіціаром ТОВ Ласмак. На сайті інтернет-видання Страна.uа ця компанія позначена як засновник.

Данілов також уточнив, що ТОВ Ласмак внесено до санкційного списку.

Другим бенефіціаром цієї компанії вказана Анна Солнцева, проти якої РНБО також запропонувала запровадити обмеження.

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Резонансні рішення РНБО - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше РНБО вирішила ввести санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, які формально належать Тарасу Козаку - нардепу від Опозиційної платформи – За життя і бізнес-партнеру голови політради партії, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Пізніше РНБО прийняла рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

РНБО також вирішила покарати санкціями колишніх чиновників, які зрадили Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і колишній глава Служби безпеки України Олександр Якименко.