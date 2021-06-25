США звинуватили РФ у блокуванні Азовського моря і заявили про підтримку України

У США заявили про підтримку України / УНІАН

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про те, що Російська Федерація продовжує нести загрозу Україні на суші і в морі.

Як підкреслила вона в ході відвідування Бердянська, концентрація військ Росії продовжує нести загрозу Україні, незважаючи на заяви Росії, що вони нібито відводяться, повідомляє РБК-Україна.

"Світові повідомлення зосереджуються на загрозах Росії на суші, але сьогодні мені хотілося б звернути увагу на загрози, які виникають з вини Росії на морі", - заявила вона.

За словами повіреної у справах США в Україні, Росія на додаток до зосереджених на східному кордоні України військ, оголосила незвичайну велику закриту для мореплавання зону в Чорному морі.

"Вона (зона, - ред.) закрита для військових і державних судів. І в поєднанні з іншими обмеженням це фактично блокує доступ до Азовського моря для багатьох кораблів. Роблячи це - Росія знову атакує суверенітет і територіальну цілісність України, але тепер на морі", - підкреслила вона.

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Крістіна Квін додала, що Сполучені Штати стоять на захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

"Реакція США на це-ми повністю на боці України, стоїмо разом з Україною на захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Суверенітет України над територіальними водами і можливість доступу до портів в Азовському морі є надзвичайно важливим для економіки України та її національної безпеки", - резюмувала вона.

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Нагадаємо, саміт США і Росії, в рамках якого пройшли переговори президента Штатів Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна, відбувся 16 червня в Женеві.

У Держдепі США за підсумками зустрічі Байдена і Путіна сказали, що в ході зустрічі американський лідер заявив главі РФ Про підтримку України. При цьому вони обговорили аспекти реалізації Мінських угод щодо Донбасу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон не має наміру скасовувати санкції проти Росії, які були введені через агресію Москви проти Києва.