США обвинили РФ в блокировании Азовского моря и заявили о поддержке Украины

В США заявили о поддержке Украины / УНИАН

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о том, что Российская Федерация продолжает нести угрозу Украине на суше и в море.

Как подчеркнула она в ходе посещения Бердянска, концентрация войск России продолжает нести угрозу Украине, несмотря на заявления России, что они якобы отводятся, сообщает РБК-Украина.

"Мировые сообщение сосредотачиваются на угрозах России на суше, но сегодня мне хотелось бы обратить внимание на угрозы, которые возникают по вине России на море", - заявила она.

По словам поверенной в делах США в Украине, Россия в дополнение к сосредоточенным на восточной границе Украины войск, объявила необычную обширную закрытую для мореплавания зону в Черном море.

"Она (зона, - ред.) закрыта для военных и государственных судов. И в сочетании с другими ограничением это фактически блокирует доступ к Азовскому морю для многих кораблей. Делая это - Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но теперь на море", - подчеркнула она.

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Кристина Квин добавила, что Соединенные Штаты стоят на защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Реакция США на это - мы полностью на стороне Украины, стоим вместе с Украиной на защите ее суверенитета и территориальной целостности. Суверенитет Украины над территориальными водами и возможность доступа к портам в Азовском море является чрезвычайно важным для экономики Украины и ее национальной безопасности", - резюмировала она.

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Напомним, саммит США и России, в рамках которого прошли переговоры президента Штатов Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве.

В Госдепе США по итогам встречи Байдена и Путина сказали, что в ходе встречи американский лидер заявил главе РФ о поддержке Украины. При этом они обсудили аспекты реализации Минских соглашений по Донбассу.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.