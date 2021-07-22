Стала відома доля людини, віднесеної в Одесі потоком води

Чоловіка змило в бік моря / скріншот

Чоловік, якого під час зливи в Одесі ввечері напередодні змило потоком води, виявився живий. На даний момент він госпіталізований в лікарню, проте про стан потерпілого від стихії, не повідомляється.

Про це з посиланням на коментар пресслужби Одеської міської ради повідомляє місцевий інформаційний портал 048.ua.

"Чоловік, якого в Аркадії несло водою, вижив", - уточнили в мерії.

Раніше очевидці повідомили, що в районі ресторану Ассоль потік води забрав чоловіка в бік моря.

У Телеграм-каналі Одеса INFO опублікували кадри, на яких видно, як тіло невідомого напівроздягненого чоловіка носить вулицями міста.

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"Тіло чоловіка вночі віднесло течією в море в Аркадії, біля ресторану Ассоль, - йдеться під відео.

Особа чоловіка на той момент була не встановлена.

Нагадаємо, в результаті нічного проливного дощу в Одесі затоплені вулиці в центрі та інших районах міста. За даними Одеської метеостанції, за першу годину зливи випало 31 мм опадів.

Додамо, сьогодні сильний дощ затопив вулиці Маріуполя. Безліч районів міста залишилися без електрики. Пішоходи блукали вулицями по коліна у воді. Рух громадського транспорту було заблоковано.